Roberto Gualtieri travolto dallo scandalo | ecco a chi regala luce e gas

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) D'ora in poi, a Roma, chi occupa una casa illegalmente, ma ha con sé minorenni, soggetti «fragili» o «meritevoli di tutela», potrà tranquillamente allacciarsi alla rete dell'acqua, ai tubi del gas, ai fili dellae persino richiedere la residenza in un appartamento che non è suo, oltre che rientrare nelle graduatorie per un alloggio popolare. Il tutto in deroga a un decreto, firmato a suo tempo da Maurizio Lupi quando era ministro, che prevede il divieto di residenza, di allacciamento ai pubblici servizi per chiunque occupi illegalmente un immobile e l'impedimento per 5 anni a partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi popolari. Proprio per scoraggiare le occupazioni illegali. Nel comune di Roma, da oggi, si potrà fare. Merito di una direttiva firmata dal sindaco di Roma,, che autorizza la "deroga" ...