Real Madrid | la pazza idea di Florentino Perez | ecco l'attacco che in mente per il futuro

Corriere dello Sport

Anche il compianto mancino José Antonio Reyes (ndr: ex Arsenal,, Atléticoe Benfica, scomparso tre anni fa in un incidente stradale mentre viaggiava a 237 chilometri l'ora a bordo della ...Chiaramente vorrei evitare Manchester City e'. - - “Brahim Diaz tornerà al Real Madrid a fine stagione” L’ex capitano della Juventus vince il suo decimo campionato, dopo i nove in bianconero anche se dalla panchina. Battuto ai rigori il Philadelphia Union dopo che Bale aveva segnato nel recupero dei sup ...Il Rayo Vallecano e il Real Madrid si sfidano nella tredicesima giornata de LeLiga: l'analisi della rubrica Bookmakers all'angolo ...