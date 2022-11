(Di domenica 6 novembre 2022) Tra le cose che non possono mai mancare nei viaggi del monarca inglese, ci sono: un orsetto, una seduta per la toilette, vaschette per il ghiaccio e uno chef

Vanity Fair Italia

Gli operai - raccontaProietti, della segreteria della Filcams Cgil - si sono tagliati l'... Al di là di qualche uscita volontaria, nell'ultimo periodoci sono stati licenziamenti'. Christian ......volta che torna quici scappi un brindisi'. I vip in provincia. Intanto, sono sempre di più i personaggi noti che scelgono la provincia reatina per le loro residenze di campagna. SeVerdone ... Re Carlo non si separa mai da quattro oggetti abbastanza bizzarri Tra le cose che non possono mai mancare nei viaggi del monarca inglese, ci sono: un orsetto, una seduta per la toilette, vaschette per il ghiaccio e uno chef ...Biologici, organici e anche utili alle buone cause: i biscotti all'avena di Duchy Organics sono un'istituzione nel Regno Unito, ma ora tutto sta per cambiare ...