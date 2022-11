Rave party | la citazione bufala su Ilaria Cucchi e il fratello

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022) Su Twitter circolano diversi interventi dove si contesta l’affermazione attribuita asul tema: «Mioci andava». In molti non riportano quantomeno una fonte valida, una data o un luogo dove l’attuale senatrice abbia rilasciato tale dichiarazione sul tema. Una “fonte” c’è ed è quella che ha diffuso la, un sito italiano il cui nome storpia quello di una testata giornalistica. Per chi ha fretta Circola unaattribuita asul tema. Nessuno riporta dove e quando sia stata fatta tale dichiarazione. L’unica fonte è un sito che si fa chiamare «La ReFubblica». Il sito «La ReFubblica» si definisce «magazine ...