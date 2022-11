Quelli che cambiano bandiera e opinione a seconda del corteo | Pd | che miseria

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Si può essere disinvolti quando di mezzo c'è l'ordinaria gestione della cosa pubblica: metti oggi il tributo che ieri dicevi ingiusto, e vabbè; dici no alla legge sulle rastrelliere per le biciclette, quella che l'altro giorno avevi proposto tu stesso, e amen; introduci la riforma sulla misura dei pollai, quella che fino a oggi avversavi, e pazienza. Ma quando si tratta di civili massacrati, di stupri di massa, di fosse comuni, di bambini rapiti e deportati a centinaia di migliaia, allora no, allora hai almeno il dovere di dirla chiara e di non cambiarla, hai il dovere di stare da una parte e di restarci. Stai dalla parte dell'obbligo morale della resa? Benissimo (si fa per dire): ma, stando da quella parte, non puoi far finta di non essere da quella di chi vuole imporre la resa, e cioè l'aggressore. Stai dalla parte disecondo cui la pace è pregiudicata dalla ...