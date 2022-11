Paolo Belli | «Dieci anni fa stavo per uccidere Ligabue mentre era in bicicletta»

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Messaggero intervista, ex leader dei Ladri di biciclette. Dal 2005 è nel cast di Ballando con le stelle, su Rai 1, al fianco di Milly Carlucci. Racconta di essere stato sul punto di investire, una decina d’fa. «Abitiamo a nove chilometri di distanza, lui a Correggio e io a Carpi. Una mattina guidando in una stradina fra i campi, lo vedo correre – al contrario di quello che di solito si fa – lungo il mio stesso senso di marcia, davanti a me. Bene, all’improvviso mi taglia la strada. Non l’ho preso per miracolo. Già mi immaginavo i titoli…». All’epoca vi conoscevate? «Certo. La prima chitarra elettrica l’ha comprata nel negozio di strumenti musicali dove da ragazzo, dopo aver fatto l’elettricista e il benzinaio, lavoravo come commesso. Voleva lo sconto». Avete mai suonato insieme? «Sì. Qualche ...

ilmessaggero.it

... 1 Maria Silvina Orozco (ARGENTINA) Vincitrice assoluta del "Grand Prix 2022" 2Martini (... 1 Genni Pierro MONSUMMANO TERME (PISTOIA) 2 Perry Canestrari (CANADA) 3 StefaniaS. CASCIANO IN ...Martini (ARGENTINA) 3. Malalalaina Guindo (MADAGASCAR) ex aequo con Katy Divilly (INGHILTERRA)... StefaniaS. CASCIANO IN VAL DI PESA (FIRENZE) ex aequo con Barry Wolfe (BRASILE) "Premio ... Paolo Belli: «Devo tutto a mia moglie, quando ero in crisi mi ha detto: “Ci penso io”» L'ex lady Icardi ha incantato ed infiammato il pubblico con la sua bachata in nude look, scontro tra Lucarelli e Cassini ...Una decina di anni fa, lo racconta in maniera divertita, sforzandosi di mantenere un tono serio, stava per stecchire Ligabue. «Io e lui abitiamo a nove chilometri di distanza, lui a ...