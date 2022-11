LIVE Juve-Inter 0-0 | Szczesny salva su Calhanoglu

All'Allianz Stadium, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium,e Inter si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.Inter 0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - CominciataInter. 3 Tiro ...19.40 L'ARRIVO DEL PULLMAN DELL'INTER: COLPI E CORI DEI TIFOSI BIANCONERI 19.30 L'ACCOGLIENZA DEI TIFOSI DELLAPER LA SQUADRA 19.25 L'ARRIVO DEL PULLMAN DELLA- 18.55 BASTONI IN PANCHINA - ...20:45 - Doveri concede il via alle danze, è iniziata Juve-Inter 20:42 - Squadre in campo, Juve ed Inter stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. 20:39 - ...20:08 - Fischi sonori, invece, per i nerazzurri durante il loro ingresso sul terreno di gioco. 20:07 - Boato per i bianconeri che fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento. 20:04 - ...