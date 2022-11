(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – In un’atmosfera di grandee profondoè stato celebrato nel pomeriggio, nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, il rito funebre perBalestrieri, il 12enne rugbista deceduto ieri all’Ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli dove era ricoverato da un mese. Il rione Ferrovia, dove il ragazzo ha vissuto i suoi anni, si è mobilitato attorno a quella bara bianca in cuiha ricevuto. Erano in tanti a rendergli omaggio: amici, compagni di scuola, compagni squadra, il mondo del rugby cittadino e provinciale. Ildellaper una giovane vita stroncata è stato testimoniato dalla presenza del Sindaco Clemente Mastella. La pur capiente navata della Chiesa di Santa ...

La città attonita: commozione e dolore per l'ultimo saluto al piccolo Mauro