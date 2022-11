Zapata punta a ritrovare il gol contro il Napoli | “Ora sento di poter spingere”

(Di sabato 5 novembre 2022) Bergamo. “Mibene, sono rientrato bene dopo l’infortunio edi”. Parole e musica di Duvan, tornato da due settimane ad allenarsi in gruppo dopo l’infortuno e autor di un’ottima mezzora finalel’Empoli. Intervistato da Dazn, l’attaccante colombiano ha parlato del suo recupero fisico: “All’inizio mi trattenevo un po’, è normale, c’è sempre qualche pensiero, ma ora comincio a sentirmi bene”.ilnon è escluso che il numero 91 possa tornare anche nell’undici titolare, avendo incassato anche i complimenti di mister Gasperini, il quale si è detto molto soddisfatto della condizione mostrata nello spezzone al Castellani. La staffetta con Højlund sembra scontata, ma la corsa per giocare dal primo minuto è ...

... costretto a fare i conti con l'infortunio muscolare di Muriel (tornerà a gennaio) e uno... Milan " Spezia, le formazioni: Piolisu Origi e Diaz Pioli, ieri in silenzio stampa, sa bene che ...L'Atalanta giocherebbe a una(Lookman), a meno che l'assenza di Kvaratskhelia non induca Gasperini a schierarne due (Malinovskyi ocon Lookman). Quanto si lascerà imbrigliare il Napoli ...ForzAzzurri.net - Tuttomercatoweb - Atalanta, punta o non punta Gasp non vuole dare riferimenti al Napoli. L'imminente sfida tra Atalanta e Napoli scalda gli animi, per la ...A centrocampo pronti Scalvini e Koopmeiners, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Pasalic, in vantaggio su Ederson, e Lookman.