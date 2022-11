Uomini e Donne | Federica abbandona il trono senza corteggiatore Ida e Alessandro lasciano insieme lo show – SPOILER

La sorella di Andrea Zelletta , Alessia , ha tristemente annunciato l'interruzione della sua gravidanza . Era al quarto mese ed aspettava una bambina . L'ex tronista diha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla consanguinea., il dolore della sorella di Andrea Zelletta: "Sarai il mio per sempre" Alessia Zelletta , sorella di ...... salta la sospensione delle multe ai No Vax: il perché del rinvio e cosa succede ora Sanità, storico sorpasso in corsia: per la prima volta lemedico sono più degli...A Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Questa volta ben 3 protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno deciso di levare le tende. Si tratta della tronista Federica Av ...“Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore” diceva Peppino Impastato. E ...