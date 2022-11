(Di sabato 5 novembre 2022)dei ladri sono entrati indi, svaligiandola: bottino da almeno 200 mila euro Brutta avventura per, centrocampista dell’lacontro il, dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione, svaligiandola da cima a fondo. Bottino totale di circa 200mila euro tra gioielli, orologi e abiti griffati. In corso le indagini delle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Blogo Sport

DuranteLecce dei ladri sono entrati in casa di Walace, svaligiandola: bottino da almeno 200 mila euro Brutta avventura per Walace, centrocampista dell'. Durante la partita contro il Lecce, dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione, svaligiandola da cima a fondo. Bottino totale di circa 200mila euro tra gioielli, orologi e abiti ......e BetoSi apre con un pareggio l'anticipo del venerdì della 13esima giornata di Serie A tra... Il numero 9 giallorosso sigla il suo secondo gol in campionato con una giocata di. Vince il ... Udinese, rapina in casa Walace durante la partita con il Lecce Durante Udinese Lecce dei ladri sono entrati in casa di Walace, svaligiandola: bottino da almeno 200 mila euro Brutta avventura per Walace, centrocampista ...Il video con gli highlights e i gol di Udinese-Lecce 1-1, match della tredicesima giornata di Serie A 2022/2023 ...