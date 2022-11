Trivelle | Acerbo Prc-Up | “La coerenza della Meloni è una bufala | questo governo è un ecomostro”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 5 novembre 2022) ROMA – “Giorgianel 2017 votò si come Salvini al refendum notriv accusando il PD di essere al servizio delle lobby contro l’ambiente. Ora il lorosblocca le trivellazioni per la gioia delle stesse lobby., come il suo sodale Salvini, attaccano quello che definiscono ‘ambientalismo ideologico’ che avrebbe bloccato il paese. Si dà il caso che non solo votarono si al referendum ma il divieto entro le 12 miglia e nelle aree marine protette che ora viene cancellato era un provvedimento delBerlusconi proposto dall’allora Ministra Prestigiacomo. Giorgiaera ministra di quele votò quel divieto che oggi abolisce. Ladiè unache è servita a costruire una narrazione per ...