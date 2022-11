San Siro | Sala | «Non rendiamo lo stadio un problema politico»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 novembre 2022) Le parole di Giuseppesullodi San: «Il comune non ha perso tempo e le parole di Berlusconi e Sgarbi non aiutano» Nella giornata di ieri il mondoha parlato del nuovodi Milano, che andrà a prendere il posto di San. Sia Berlusconi che Sgarbi si sono espressi contro all’abbattimento delloMeazza, mentre Salvini ha accusato il comune di ritardi. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Milano,. «Tutte queste esternazioni non aiutano le squadre. Quando il progetto esecutivo sarà definito si andrà in consiglio. Passerà del tempo. Rimane il fatto che ieri Salvini ha detto che si rischia di andare a Sesto San Giovanni perché il Comune ha perso tempo. Il Comune non ha perso un giorno di tempo. ...