Resta incastrato fino all’ascella nel water della discoteca | stava cercando di recuperare un dente Lungo intervento per liberarlo

(Di sabato 5 novembre 2022)disperatamente diunche gli era caduto ma, nella foga, è rimastocon tutto il braccio, dalla mano, dentro ildi una. È quanto successo questa notte ad un 46enne peruviano mentre si trovava nellaNotorius di Torino: persono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, dopo une complessodurato ore, sono riusciti ad estrargli il braccio dalla turca in cui si era infilato per cercare di riprendere ilche gli era caduto. I soccorritori hanno dovuto letteralmente distruggere il bagno del locale per cercare di disincastrare l’uomo. Una ...

Il Fatto Quotidiano

Resta incastrato fino all'ascella nel water della discoteca: stava cercando di recuperare un dente Stava cercando di recuperare un dente caduto nella turca: i soccorritori hanno dovuto letteralmente distruggere il bagno per liberarlo, lavorando per ore in condizioni tra l'altro di estremo disagio ...