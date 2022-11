(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ riuscito a intuire ildi Cheddira e a toccare la palla ma non a deviarla in maniera decisiva. Albertocova un po’ di rammarico sull’episodio che ha rimesso in parità la partita tra il Benevento e il Bari. Le parole dell’estremo difensore giallorosso nel post gara: Rammarico – “Non ricordo delle occasioni molto pericolose da parte loro. Siamo riusciti a gestire bene il vantaggio, la fase difensiva c’è stata equella offensiva è stata positiva oggi. Peccato perché avremmo dovuto parlare di tre punti e invece ci troviamo a commentare un altro pareggio” Episodi – “Lavoriamo tutta la settimana per vivere gioie come quella del gol di Improta.io ho fatto tutto il campo per abbracciare i miei compagni. Ilper loro ci poteva stare, ...

anteprima24.it

Benevento . Ecco le dichiarazioni dial termine del match perso dal Benevento in casa del Brescia: 'Sono molto amareggiato per ... Mimolto'. 'Sapevamo ciò che dovevamo fare, in ...- 'C'è molta sicurezza quando hai un portiere come lui. Sia in campo che fuori cerca di ... Il caso Barbaquando accadono queste cose. Posso dire che dà sempre tutto negli allenamenti' ... Paleari: "Dispiace non aver parato il rigore, forse ce n'era uno anche per noi"