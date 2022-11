Napoli | Spalletti | “Partita difficile da giocare | sono stati tre punti importantissimi”

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLuciano, a DAZN, parla della vittoria delsull’Atalanta. “Era unadatre, come tutti del resto. C’è da essere noi stessi, da andare in campo e da sbagliare meno passaggi come abbiamo fatto nel secondo tempo. L’Atalanta ha fatto una grandee la guardiamo spesso come il Liverpool e il Manchester City, perché ha caratteristiche ben visibili. Questo dà la dimensione di aver preso trein un campo così. Ambienti come questo, con i cori chearrivati, poscreare difficoltà, ma la squadra è stata tranquilla e ha giocato il suo calcio”. Osimhen: “Ha ...

... con Osimhen ed Elmas è fuga scudetto Le pagelle di Roma -: Kim domina il duello con Abraham, Kvaratskhelia salta l'Atalanta.: "Gasperini veterano terribile, ma noi ancora più ...Se ci fosse stato bisogno di dimostrare la profondità e la qualità della rosa del, la trasferta di Bergamo è stata l'ennesima dimostrazione. Kvaratskhelia marca visita Ci ...squadra di...“Era una partita difficile da giocare. Sarebbero stati tre punti importantissimi, come tutti del resto. C’è da essere noi stessi, da andare in campo e da sbagliare meno passaggi come abbiamo fatto nel ...Ormai non è più una sorpresa. Kim Min-jae è uno dei punti di forza del super Napoli di Luciano Spalletti. Il difensore sudcoreano arrivato in punta di piedi in terra partenopea non sta facendo ...