Napoli | emessi 17 Daspo e denunciate 35 persone

(Di sabato 5 novembre 2022), 5 nov. (Adnkronos) - Divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di un anno per due tifosi napoletani di 18 e 20 anni che, poco prima dell'inizio dell'incontro di calcio-Monza, disputato lo scorso 21 agosto presso lo stadio 'Maradona', avevano scavalcato più volte dal settore inferiore della curva B a quello superiore e, per tale motivo, erano stati denunciati. Un altro provvedimento, della stessa durata, è stato irrogato ad un 21enne napoletano che, con riferimento all'incontro di calcio '-Ajax', disputato lo scorso 12 ottobre, era stato denunciato per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A. Ancora, altri 6, per periodi da uno a cinque anni, sono statidal questore dinei confronti di altrettante ...

Altri otto provvedimenti, per periodi dai 4 ai 7 anni, sono statinei confronti di altrettante persone, tra i 26 e i 41 anni, in quanto, in occasione di una manifestazione svoltasi ail ......- Inter e un 18enne milanese che, mentre esortava in modo deciso i tifosi a lasciare il settore, 'ne ha strattonato e spinto uno fino a farlo cadere a terra' per i quali sono statidue ... Napoli, tifo allo stadio Maradona: emessi 17 Daspo agli indisciplinati