Migranti | Humanity 1 e Geo Barents “in acque italiane con ok autorità”

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Le navi Ong ‘1’ e ‘Geo’, con 751 persone soccorse sono entrate nelleterritoriali, a circa 12 miglia dalla costa di Catania, con l’autorizzazione delle. A precisarlo sono le stesse Ong. La1, spiega Sos, è entrata nelle“solo per trovare riparo dal maltempo e solo dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione dalla Guardia costiera”. A bordo della nave, da oltre 15 giorni ci sono 179, di cui più di 100 minori non accompagnati e un bimbo di sette mesi. Anche la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, Geo“a causa del cattivo tempo” è entrata nelle...

Anche la Sosha avuto il permesso della capitaneria di porto: "La nave1 è ... ma l'accoglienza indiscriminata di tutti ipone questioni di sicurezza che vanno affrontate e ...... concedere il porto sicuro per lo sbarco di navi Ong solo dopo che ia bordo chiederanno asilo agli stati di bandiera delle imbarcazioni . Il lodo Piantedosi "A1 che sta entrando ...Quattro le navi delle Ong , di cui tre a largo del mare di Catania, davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa di un porto sicuro per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...