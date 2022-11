Liga | LIVE Getafe-Cadice | in serata Barcellona-Almeria

Calciomercato.com

Nel resto d'Europa nei principali campionati dalla Ligue 1 alla Bundesliga con Dortmund e Bayern Monaco in campo alla Premier League ed FA Cup fino alladove spicca l'incontro casalingo del ...Commenta per primo Torna in campo la; a lle 14 punti importanti in chiave salvezza nella sfida tra Getafe e Cadice . A seguire Valladolid - Elche, entrambe arrivano da una sconfitta che se più grave è la situazione degli ospiti, ... Liga, LIVE alle 14 Getafe-Cadice: in serata Barcellona-Almeria Segui la Diretta LIVE di Getafe-Cadice, partita valida per tredicesimo turno di Liga, in programma sabato 5 novembre alle 14:00 ...Celta Vigo-Osasuna, 13ª giornata di Liga, sabato 5 novembre alle ore 18.30: info partita, streaming gratis e dove vedere la partita ...