Letta ha sbagliato piazza

dire cheè andato alla manifestazione per non lasciare la piazza al M5s 'Noi ci saremmo andati comunque, perchè quella è casa nostra, in quel mondo associativo ci sono i nostri ...Su Milano e Roma: 'fare contrapposizione tra le piazze' A proposito invece della piazza di Milano,ha detto: 'Questa di Roma era chiamata dalla società civile. Quella di Milano è ...Il segretrio Dem ad Avvenire: "Non bisogna fare nessuna polemica o contrapposizione tra le piazze", con Conte "non ci siamo incontrati" ...MILANO (ITALPRESS) – “E’ stato giusto esserci anche a costo di subire piccole contestazioni. Sono molto contento di essere andato ...