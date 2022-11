Il Milan per tutti | le mascottine sono sempre più inclusive News

(Di sabato 5 novembre 2022) L’emozione di accogliere in campo i calciatori delsi arricchisce con la partecipazione di bambine e bambini con disabilità o provenienti da delicati contesti sociali

Sport Mediaset

La partita di questa sera contro lo Spezia rappresentailuna bella possibilitàpoter rosicchiare qualche punto in vetta La partita di questa sera contro lo Spezia rappresentailuna bella possibilitàpoter rosicchiare qualche ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonatileggere anche ...00 Spezia - Fiorentina 1 - 2 18:00 Lazio - Salernitana 1 - 3 20:45 Torino -2 - 1 MOTORI - FORMULA ... Serie A: Atalanta-Napoli sfida scudetto, il Milan osserva - Sportmediaset Il raggiungimento della fase a eliminazione diretta della Champions League potrebbe avere impatto sulle trattative per il prolungamento del portoghese. Il Corriere della Sera evidenzia che la partecip ...L'emozione di accogliere il Milan si arricchisce con la partecipazione di bambini con disabilità o provenienti da delicati contesti sociali.