Geo Barents e Humanity entrate in acque italiane per il maltempo | i movimenti delle navi delle Ong in attesa di un porto

(Di sabato 5 novembre 2022) "Dopo aver chiesto e ricevuto il permesso dalle autorità, la Geo, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), è entrata interritorialia causa del cattivo tempo". Lo ha fatto sapere Juan Matias Gil, capomissione per le operazioni di ricerca e soccorso di Msf. Nel video rilevato dal sito VesselFinder possiamo osservare gli ultimidella Geo, così come quelleOng Sose Ocean Viking. "Stiamo aspettando da oltre 10 giorni un luogo sicuro di sbarco per i 572 sopravvissuti a bordo. L'ultima richiesta alle autoritàrisale a ieri sera alle 22.27, e come per le altre, stiamo ancora aspettando una risposta positiva". Lo ...

Le navi Humanity 1 esono entrate in acque territoriali italiane solo "dopo avere chiesto e ottenuto il permesso delle autorità italiane". Lo precisano le due Ong, ribadendo la richiesta di un porto sicuro per ...... e la Rise Above, con a bordo 90 persone dopo che due sono state soccorse da personale medico e trasferite e a terra a Siracusa; e le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e, con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quattro le navi delle Ong, di cui tre a largo del mare di Catania, davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo ...