Europei ciclocross | le partecipanti alla prova Élite femminile

L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ...Di seguito il programma completo della prima giornata deglididi Namur 2022, con tutte le informazioni per seguire le gare in diretta:Eurosport Player) CONVOCATI ITALIA EUROPEI CICLOCROSS BERGAGNA TOMMASO ASD DP66 GIANT SMP BERTOLINI GIOELE CENTRO SPORTIVO ESERCITO BIANCHI ARIANNA GUERCIOTTI DEVELOPMENT BORELLO CARLOTTA ASD DP66 GIA ...Oggi, sabato 5 novembre, in Belgio iniziano i Campionati europei di ciclocross che si corrono all'interno della fortezza di Namur, la famosa "cittadella", ...