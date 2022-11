Dopo di Noi | vent’anni pensando e costruendo un futuro autonomo per i ragazzi con disabilità

(Di sabato 5 novembre 2022) “Cosa saràdi noi?” è l’angoscioso interrogativo che padri e madri diconsi pongono rispetto aldei figli. La Fondazione “di Noi”, che quest’anno festeggia il ventennale, lavora per dare una risposta concreta. “Siamo una ‘fondazione di partecipazione’ – spiega la presidente, Marina Cesari – nata a Bologna dall’impegno di un gruppo di genitori. In questi 20 anni abbiamo offerto sostegno a oltre 500 famiglie del territorio e a diverse organizzazioni extra regione”. La Fondazione si muove a 360 gradi. “Dove abiterà?, Chi ne avrà cura?, Chi gestirà i risparmi che gli lasceremo? Sono domande ricorrenti tra coloro che hanno un figlio disabile – prosegue Cesari –. Nostro impegno è affrontare insieme, un passol’altro, le specifiche problematiche”. I ...

