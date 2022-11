(Di venerdì 4 novembre 2022) I due ex campioni dell'Inter testimonial di un progetto ambizioso e innovativo: WCAPES. Per i giovaniin erba del

ilGiornale.it

Sul taccuino del club silano c'erano molti nomi, ma tutti o quasi hanno declinato l'offerta: Gigi Di Biagio, Zdenek Zeman, WalterBreda, Francesco Modesto. Alla fine la scelta è ...... ricevendo parere positivo da parte di Walterma tenendosi aperto anche un eventuale piano B che conduce aStellone., la cui ultima esperienza in panchina risale alla primavera ... Zenga e Roberto Carlos insieme per aiutare i nuovi talenti del calcio (in tutto il mondo) Un progetto rivoluzionario che vede protagonisti due icone del calcio: Roberto Carlos, leggenda del Real Madrid e campione del mondo con il Brasile e Walter Zenga, pluripremiato portiere dell’Inter e ...I cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ...