X Factor 2022 | Ambra Angiolini stupisce tutti | è lei la star della serata

(Di venerdì 4 novembre 2022) La giudice più amata di questa nuova edizione di Xha sfoggiato un look da vera: ecco qual è il dettaglio che fa la differenza.è una dei quattro giudici di Xche hanno inaugurato alla grande questa nuova edizione. Quasi tutto il cast del programma è stato rivisitato a cominciare dalla sua conduttrice. Quest'anno al timone ritroviamo una vecchia conoscenza del talent, ex vincitrice e artista di grande successo. Francesca Michielin ha debuttato come conduttrice per la prima volta e sembra che se la stia cavando alla grande. Al suo fianco troviamo, Rkomi, Dargen D'Amico e uno dei giudici veterano del programma, stiamo ovviamente parlando di Fedez. A colpire però in fatto di stile tra i quattro ...

... che per altro sono il solo valido motivo per cui vedere X, anche se le si potrebbe benissimo leggere senza vedere X, forse anche scrivere senza vedere X, comunque, quando Lucia, ...Ieri sera è andato in onda il secondo live di Xche ha visto come ospite d'onore Morgan, storico giudice della competizione canora che dopo otto anni è tornato sul palco. Morgan si è esibito con un omaggio musicale a David Bowie (suo ...La seconda puntata dal vivo di X Factor 2022 è stata all'insegna delle hit della MTV Generation. Ospite Morgan. Eliminato Iako del roster di Rkomi ...Il 3 novembre è andato in onda il secondo live di X Factor 2022, a tema MTV Generation: scopriamo quali esibizioni ci hanno convinto e quali no.