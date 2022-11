WhatsApp | novità pazzesca | ora gli utenti sognano in grande

Leggi su inews24

(Di venerdì 4 novembre 2022) . Una implementazione attesa da tempo e finalmente in arrivo per tutti La funzionalità Community è in rampa di lancio dopo diversi mesi di sperimentazione. Sarà possibile unire diversi gruppi insieme attraverso questa nuova specifica. Vediamo come funziona. Come tutti glisannoè in continua L'articolo proviene da Inews24.it.