Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 11 22

Leggi su isaechia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non so voi, ma io sono ancora ferma a quella SCENEGGIATA PATETICA che ha visto Ida Platano rincorrere nel backstage diun Alessandro Vicinanza COMPRENSIBILMENTE pieno a tappo urlandogli “ma dove vai? Dove vai? Tu mi dici ‘me ne vado, me ne vado!’, ma per cosa?“. PER COSA? PER COOOSA? Ma la piccola fiammiferaia ce la farà mai a farcela, santodddio? Ma come “per cosa“?! Al massimo c’era da stranirsi all’idea che Alessandro non avesse alzato i tacchi già la volta scorsa, dopo quella CLAMOROSA crisi di nervi della Platano in reazione al limone tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, mica perché stavolta s’è rotto giustamente gli zebedei ed è uscito dallo studio eh. Per carità, sapete bene quanto il cambio rotta del Vicinanza mi abbia irrimediabilmente delusa, in questa stagione, ma oggi aveva tutte le ragioni di sbroccare. Ma proprio ...