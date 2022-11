Ultime Notizie – Pupi Avati | malore sul set a Bologna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022)cardiaco per. Durante la lavorazione adel suo nuovo film, ‘La quattordicesima domenica’, il regista ha accusato un dolore al petto che ha richiesto il trasferimento all’ospedale Sant’Orsola, dove è ancora ricoverato. “Mercoledì 2 novembre – racconta all’AdnKronos il fratello del regista, il produttore Antonio – stavamo girando una scena del film in lavorazione adavanti al bar Zanarini eha avuto dolori al petto. Siccome noi fratellisiamo purtroppo cardiopatici, reduci da infarti, mi sono preoccupato e sono andato all’ospedale Sant’Orsola per farlo visitare. Per fortuna la cosa si è risolta in un lieve scompenso cardiaco e adesso è sotto osservazione, non è in terapia intensiva. E’ una cosa – dice il fratello del ...