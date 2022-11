“Tenetevi pronti” | i quattro indizi che portano alla ricandidatura di Trump

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov – Donaldsi ricandidapresidenza degli Stati Uniti? E’ la domanda che continua ad assillare i media americani. Il tycoon d’altronde ha tenuto tutti sulle spine, senza scoprire le carte davvero. Fino a ieri, quando ha sciolto la riserva senza troppi giri di parole, almeno in apparenza. “Molto presto.”. Non è propriamente un annuncio ufficiale ma una sorta di primoo, un pre-lancio della suaalle elezioni presidenziali del 2024. “Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo”, ha dettodavanti ai suoi sostenitori, durante un comizio in Iowa. “Tieni duro, sto arrivando”: verso ladi ...

