Tampona una macchina con due ragazzi di Palomonte | era positivo all’alcol test

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- È stato denunciato per guida in stato di ebrezza e lesioni personali gravissime dagli agenti della Polizia Stradale di Eboli alla Procura della Repubblica di Salerno, il giovane automobilista di Albanella che era alla guida dell’auto, Audi A3, che ieri pomeriggio, hato unaFiat 500 a bordo della quale viaggiavano duedidi cui uno versa in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 di ieri pomeriggio, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud, tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto i due, parenti, residenti nel comune di, stavano viaggiando a bordo della Fiat 500 quando, per cause ancora in corso di ...