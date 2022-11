Republic contro Carlo III

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 novembre 2022) UnIII dall’aria lievemente allarmata si affaccia dallo sfondo giallo dei manifesti 6x3 di cui il movimento politicosta tappezzando il Regno Unito, di fianco allo slogan #notmyking. Fermo restando che la libertà di opinione consente a chiunque di mantenere le posizioni più balzane, e perfino di preferire la repubblica alla monarchia, è singolare l’appello intrinseco allo slogan: che non invita a rovesciare la monarchia britannica in quanto minoritaria (infatti solo il 22% ritiene che la repubblica sia meglio, secondo un sondaggio pubblicato sul Guardian) né a decapitare il sovrano in un remake del 1649; bensì di compiere l’atto solipsistico di non riconoscereIII come proprio re. E quindi? Poniamo che sia l’inverso, ovvero l’assurdo caso di scuola in cui all’interno di una repubblica ci sia una minoranza di ...