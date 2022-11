Personalità appiattite

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 4 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’altro giorno, mettendo in ordine alcune carte del mio archivio, mi sono trovato in mano una fotografia di un vecchio amico di Garbagnate che non c’è più, Ezio. Quella foto mi ha aperto un mondo, perché Ezio a modo suo era un personaggio, uno di quelli che conosceva tutti in paese (sì, perché le nostre ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.