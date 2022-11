Papa Francesco | ' L' uomo religioso si oppone a guerra e riarmo'

Avvenire

e' intervenuto questa mattina al Forum per il dialogo che si tiene in Bahrein, nel secondo giorno del suo viaggio apostolico. Il pontefice e' stato accolto dal re Hamad bin Isa Al - ...Lo sottolinea ilchiudendo, in Bahrein, il Forum per il dialogo tra Oriente e Occidente. 'Non ..., nel suo intervento, ricorda che 'la Dichiarazione del Regno del Bahrein insegna che '... Il viaggio di papa Francesco in Bahrein affidato a Maria «Crisi, realtà necessaria per il futuro» è il titolo dell’incontro che si svolge (in presenza, ma con la possibilità di seguire online) sabato 5 novembre nei locali dei Salesiani in via del Ghirlandai ...“ L’uomo religioso, l’uomo di pace, si oppone alla corsa al riarmo, agli affari della guerra, al mercato della morte “. Lo sottolinea il Papa chiudendo, in Bahrein, il Forum per il dialogo tra Oriente ...