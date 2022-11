Matthew McConaughey | 5 ruoli cult del fascinoso attore americano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Compie oggi 53 anni. È uno dei più affascinanti e talentuosi attori americani che in carriera ha vinto un Oscar ed un Golden Globe. La sua bravura è stata riconosciuta anche in Italia dove ha vinto nel 2013 il Marco Aurelio d’Argento per il miglioralla Festa del cinema di Roma “Per la parte di Wooderson in La vita è un sogno ero andato come a un colloquio di lavoro. Camicia stirata di fresco, pettinato bene, barba fatta. Entro: “Buongiorno signor Linklater” e lui: “Stronzetto, ma lo sai che sei qui per Wooderson?”. Ho risposto “Guarda, non sono lui, ma so chi è”. Ho chiuso le spalle dietro, ho abbassato le palpebre, mosso la mia testa in su e ho cominciato a entrare nel personaggio. Lui ha detto: “Questo tipo sa chi è il personaggio anche se non è lui” Con queste parole...