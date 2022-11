Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Tsitsipas in semifinale | Paul sconfitto in due set

Novak Djokovic (ATP 7) non ha avuto nessun problema ad imporsi su Lorenzo Musetti (23) e avanza cos spedito in semifinale aldi Parigi - Bercy. Il serbo ha agilmente battuto l'italiano con il risultato finale di 6 - 0 6 - 3 concedendo un solo break in tutto il match. Il 35enne aspetta ora di sapere chi sar il ...Carlos Alcaraz è in dubbio per le Atp Finals di Torino. Il numero uno del mondo è stato costretto al ritiro dal quarto di finale deldi Parigi - Bercy a causa di un problema addominale, lasciando strada libera ad Holger Rune, e ora rischia di aver chiuso in anticipo la sua stagione. "Non so se ce la farò, devo andare a ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del “Rolex Paris Masters”, ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce in ...Tennis - ATP, Flash, Interviste | "Io non mi aspetto niente dal mio avversario, penso sempre a me stesso" così il serbo, sempre in controllo contro il 20enne italiano ...