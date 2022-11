Lo stilista Harris Reed crea i cerchi “Ruby Red” del nuovo Lexus RX

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –ha unito le forze con loper reimmaginare una delle caratteristiche più famose del cinema fantasy classico, le scarpette rosso rubino di Dorothy del “Mago di Oz”., rinomato per i suoi design che sfidano le aspettative, ha preso le magiche scarpette come ispirazione per un set diunico per ilSUV di lusso RX, denominato “Red”. L’accattivante design, prodotto dasu licenza della Warner Bros. Consumer Products, dà una svolta contemporanea a uno dei temi del film: cosa sarebbe successo se Dorothy avesse ignorato il consiglio di “seguire la strada di mattoni gialli” e avesse invece preso la strada meno battuta? Questo fa eco alla reputazione ...