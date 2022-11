LIVE Virtus Bologna-ASVEL | Eurolega basket in DIRETTA | V nere in cerca di vibrazioni importanti al PalaDozza

Leggi su oasport

20:33 Subito notizie dal riscaldamento: Nico Mannion è stato lasciato fuori dai 12, il che vuol dire che con ottime probabilità vedremo il rientro di Tornike Shengelia. Scariolo privilegia più taglia vicino a canestro rispetto a opzioni nel reparto esterni. 20:30 Buonasera a tutti i lettori, e bentrovati per questa diretta del match che vale per il 6° turno di Euroleague 2022-2023 tra Virtus Segafredo Bologna e LDLC ASVEL Villeurbanne.