Juve-Psg | la vittoria dei francesi già nel riscaldamento | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lantus ha chiuso la fase a gironi di Champions League con una sconfitta, la quinta in sei partite. Colpo grosso del Psg con il punteggio di 1-2, Mbappé e compagni si sono classificati al secondo posto alle spalle del Benfica. Ihanno messo in mostra una qualità nettamente superiore della compagine di Allegri, soprattutto dal punto di vista qualitativo e già dal…. Il rendimento dei bianconeri in Champions League è stato disastroso, i tre punti conquistati in sei giornate non rappresentano un bottino all’altezza di un club così importante come quello bianconero. Lantus è riuscita a conquistare la qualificazione in Europa League, dovrà cambiare passo per disputare una competizione all’altezza. Leggi anche STRISCIONE CONTRO GATTI E PINSOGLIO Gli ultras della ...