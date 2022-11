Jeep Avenger - Il prezzo e i dettagli della versione a benzina

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lapresentata al Salone di Parigi arriva sul mercato. Non parliamoEv destinata ad avviare il processo di elettrificazionegamma del marchio, ma del modello aannunciato quasi in sordina per i soli mercati di Italia e Spagna. Proprio da qui inizia la carriera commerciale, che è già preordinabile con prezzi a partire da 26.900 euro. 1.2da 100 CV solo con cambio manuale. Per il momento laè proposta solo nell'allestimento 1ST Edition e l'unica opzione disponibile per il propulsore è 1.2 GSE T3 da 100 CV con cambio manuale e trazione anteriore, per il quale la Casa dichiara una media di 5,6 l/100 km e 126 g/km di emissioni di CO2. Il configuratore ...