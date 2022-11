GF Vip 7 | chi è Luciano Punzo | la ex Manuela Carriero commenta il suo ingresso nella Casa

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 4 novembre 2022), uno dei sei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ha 28 anni e viene da San Giorgio Cremano, cittadina in provincia di Napoli in cui continua a vivere nonostante il suo lavoro di modello lo porti spesso in giro per l’Italia. Lì infatti vive sua figlia, avuta sei anni fa da una passata relazione. Nonostante come modello sia molto affermato,è conosciuto presso il pubblico televisivo soprattutto per via della partecipazione a un reality show di Maria De Filippi.: chi è il modello nuovo concorrente del GF Vip 7 Il modello campanoè stato tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island, quella andata in onda nel 2021, dove ha conosciuto (e tentato)...