Fabio Quartararo | tutte le fiches in gioco sulla ruota di Valencia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ladiimpone una sola giocata a: la vittoria.ledel francese dovranno essere poste su quel tavolo, su quel risultato, senza troppi calcoli. Il campione del mondo vuole conservare il titolo, ma sa benissimo che non sarà semplice farlo contro una Ducati guidata da Francesco Bagnaia che, fin qui, si è dimostrata essere migliore e più performante della sua Yamaha. La rimonta è stata completato dall’italiano, ma il transalpino conserva ancora chance per strappare il primato della classifica piloti della MotoGP al piemontese al fotofinish. All-in diper la sfida di: le parole del francese in conferenza stampa (Photo credits: Monster Energy Yamaha MotoGP)“Ho solo ...

O semplicemente non cadere,seduto accanto lo guarda con invidia. Il francese ha una sola chance per difendere la corona conquistata nel 2021 : vincere la gara con il rivale ...Ultimo atto della stagione di MotoGP. Nel week - end si corre il Gran Premio di Valencia. Si è ormai giunti alla resa dei conti con Pecco Bagnaia che, con 23 punti di vantaggio su, sogna di conquistare il suo primo titolo Mondiale. MotoGP, Valencia: Bagnaia cerca l'ultimo sforzo per il Mondiale . MotoGP, Valencia: le caratteristiche del circuito . GP Valencia: ...MotoGP: Scatta l’ultimo e decisivo weekend della stagione, Quartararo deve vincere per sperare ancora nel titolo, Bagnaia ha un rigore a porta vuota. Lotta aperta per il podio iridato tra Aleix Esparg ...È partito il conto alla rovescia per l’ultima gara della MotoGP del 2022. A Valencia l’atto conclusivo di una stagione al cardiopalma, che deve ancora decidere il ...