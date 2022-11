“Diritti inderogabili” Crosetto al fianco dell' Ucraina | pronto un nuovo invio di armi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Negli scorsi giorni da sinistra qualcuno ha sollevato i dubbi sull'effettivo appoggio'Italia all'nella guerra con la Russia dopo l'insediamento del governo Meloni. Ma Guido, ministroa Difesa, intervistato da Avvenire ribadisce l'appoggio a Kiev, soprattutto per l'di forniture militari e: “In una fase così complessa come quella che stiamo vivendo la sola cosa che non possiamo fare è perdere il contatto con i nostri alleati internazionali, la Ue e l'alleanza atlantica e dunque c'è un solo modo di muoversi e di decidere. Se non cambierà la situazione inci sarà un sesto decreto per undi aiuti militari. Di decreti ce ne sono stati cinque e non mi pare siano cambiate le condizioni ...

