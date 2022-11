De Laurentiis gongola | comunicato ufficiale e salti di gioia per i tifosi

ilBianconero

... Giuntoli, e non poco. Non poteva essere altrimenti visto il mercato che ha fatto il Napoli. Un mercato di cui si parlerà ancora per moltissimo tempo. L'anno zero voluto da Desi ...Simone Inzaghiper la vittoria al cardiopalma sulla Fiorentina e attende con ansia l'appuntamento di Champions, mentre il presidente Deelogia il suo Napoli da cinema. Chiude il ... Napoli, De Laurentiis gongola: 'Sul mercato bravi ad anticipare le rivali' I partenopei, nonostante […]. L’articolo La Juventus fa un regalo al Napoli: De Laurentiis gongola è stato scritto prima su napolicalciolive.com Grazie all’eliminazione dalla Champions League della Ju ...Simone Inzaghi gongola per la vittoria al cardiopalma sulla Fiorentina e attende con ansia l’appuntamento di Champions, mentre il presidente De Laurentiis elogia il suo Napoli da cinema. Chiude il ...