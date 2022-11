Covid oggi Sardegna | 695 contagi e 6 morti | bollettino 4 novembre

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 695 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Dei nuovi casi, 628 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3132 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( stesso dato i ieri ). Sono 7921 i casi di isolamento domiciliare ( + 32 ). I 6 decessi: una donna di 100 anni e un uomo di 61, residenti nella provincia del Sud; due uomini di 80 e 91 anni, residenti nella provincia di Nuoro; una donna e un uomo di 88 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e ...

Sky Tg24

Il Ministro della Salute Schillaci: il reintegro dei medici No - vax segno di pacificazione e per supplire carenza personale. Da oggi il bollettino su contagi e ricoveri sarà settimanale. FIRENZE – Sono 18 i morti per coronavirus in Toscana, oggi 4 novembre 2022. Si tratta di 6 uomini e 12 donne con un'età media di 83,5 anni. Mentre sono 1.772 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle