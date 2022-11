Conference League | ecco chi possono pescare Lazio e Fiorentina

... prima con Cabral liberato di tacco da Barak - terzo centro di fila per il brasiliano, 15/o complessivo incompresa la scorsa stagione - , poi con uno splendido tiro dalla distanza ...Gioia a met per il Basilea. I renani infatti, grazie al successo per 2 - 1 sul Pyunik, si sono qualificati come secondi ine dunque sul cammino verso gli ottavi di finale dovranno affrontare nei playoff una delle terze classificate in Europa ...La vittoria di Riga non è bastata: la Fiorentina si dovrà giocare l'accesso agli ottavi di Conference League attraverso gli spareggi che avranno luogo il 16 e il 23 febbraio ...Per ottenere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, la Lazio dovrà evitare la sconfitta nell’ultima partita del girone F dell’Europa League contro il Feyenoord; momentaneamente la squadr ...