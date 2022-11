Berlusconi | “Su nomine e linea decido io | Forza Italia unita sul governo”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA –alpolitica disono proposte e assunte da Silvio, e tutto il partito sostiene convintamente il. Lo afferma in una nota lo stesso presidente degli azzurri, “con riferimento alle notizie apparse su organi di stampa negli ultimi giorni, e relative a presunti malumori e dissidi interni a”. Ecco che cosa scrive: “Mi sento in dovere di precisare che, come sempre accaduto, tutte ledi, per ciò che attiene il nostro movimento, sono state proposte dal sottoscritto. Rilevo inoltre – prosegue – che, al netto di quanto riportato dagli stessi media, in realtà il nostro partito è unito e compatto nel ...

... mi sento in dovere di precisare che, come sempre accaduto, tutte ledi governo, per ciò che ... nell'interesse esclusivo degli Italiani', conclude... mi sento in dovere di precisare che, come sempre accaduto, tutte ledi governo, per ciò che attiene il nostro movimento, sono state proposte dal sottoscritto '.: "La linea politica ...Roma, 4 nov. (askanews) - Nomine al governo e linea politica di Forza Italia sono proposte e assunte da Silvio Berlusconi, e tutto il partito sostiene convintamente il governo. Lo afferma in una nota ...Forza Italia è un partito compatto e pienamente controllato dal suo leader, Silvio Berlusconi . E' lui stesso a ribadirlo con una nota ...