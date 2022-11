Atalanta | Palomino dopo l’udienza | “Sono fiducioso | ho voglia di tornare in campo”

...- Napoli) MURIEL (lesione parziale dell'inserzione prossimale del tendine comune degli ... in dubbio per la 13ma) ZAPPACOSTA (stiramento al retto femorale, rientro previsto nel 2023)(......la terza o quarta. Toloi è rimasto qui perché ha valori tecnici e fondamentali nello spogliatoio. Con me sono stati tutti molto disponibili a giocare per la squadra ". Sul caso: " ...La diga dei Paesi Bassi, ko nella ripresa in occasione della sconfitta con la Lazio, torna abile e arruolato dopo lo spot empolese Marten de Roon abile e arruolato dopo lo stop empolese per le noie al ..."Ho parlato con il giudice e ho ribadito la mia posizione, adesso aspettiamo e spero che tutto finisca subito". (ANSA) ...