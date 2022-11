AIC | premiato Kim come Giocatore del mese di Ottobre

(Di venerdì 4 novembre 2022) E’ andato a Kim Min-Jae il premiodeldidell’Aic. “E’ un difensore moderno, o almeno così descriviamo quei difensori che amano difendere in avanti, dominare gli attaccanti fisicamente, e che in più hanno doti atletiche eccezionali, che li mettono a proprio agio anche nella complessa situazione tattica e psicologica di lasciare scoperti decine e decine di metri di campo alle proprie spalle. Tutte queste cose già le sapevamo, più o meno, quando è arrivato in estate in Italia, in un periodo in cui diversi club europei – pare – volessero comprarlo. Un conto però è avere queste doti in astratto e un conto è saperle esercitare senza sbavature anche in un campionato difficilequello italiano”, si legge nella nota pubblicata dell’Aic. “Quello italiano è anche un campionato in ...

'In questo mese di ottobre, in cui Min - Jae ha vinto il premio di calciatore del mese, non solo ha dimostrato di poter sostituire Koulibaly ma anche di poter eccellere anche senza Rrahmani' si ......L'Assocalciatori ha votato Kim Min-jae come Mvp del mese di ottobre. Il difensore del Napoli è stato scelto dall'Aic come Most Valuable Player del mese. Per lui si tratta del secondo riconoscimento, d ...Ancora un riconoscimento per Kim Min.Jae, il difensore del Napoli che è stato eletto dall'Associazione Italiana Calciatori come miglior calciatore di Serie A nel mese di ottobre.