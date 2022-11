4 novembre | Mattarella depone una corona d' alloro sulla tomba del milite ignoto

(Di venerdì 4 novembre 2022) AGI - "Celebriamo oggi il Giorno dell'Unità Nazionale e, in questa giornata, rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico". Lo si legge nel messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Il 4ci richiama, con rinnovata commozione, le tante vite spezzate durante gli aspri combattimenti della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che lacerò e devastò l'Europa intera - ricorda il capo dello Stato - fu una grande prova per i tanti che, provenienti da ogni angolo del Paese, affratellati sotto il Tricolore, con coraggio ed eroismo portarono a compimento il sogno risorgimentale, ricongiungendo Trento e Trieste alla Nazione". "Alle donne e agli uomini in armi, sono ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro, sulla tomba del Milite Ignoto, all'Altare della Patria, in occasione del Giorno dell'unità nazionale.